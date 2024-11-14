Смартфоны Pixel научились распознавать приложения-вирусы, собирающие данные без вашего согласия

Смартфоны Pixel научились распознавать приложения-вирусы, собирающие данные без вашего согласияВ будущем оно появится и на прочих Android-смартфонах
Впервые представленная на Google I/O в мае, эта технология использует ИИ на устройстве для анализа активности приложений и выявления потенциально вредоносных программ.
Live Threat Detection оценивает, как приложения взаимодействуют с конфиденциальными разрешениями и другими сервисами, чтобы обнаружить скрытые угрозы.
Когда функция фиксирует подозрительное поведение, она немедленно отправляет уведомление пользователю, предлагая удалить вредоносное приложение через Play Protect.
Google отмечает, что Live Threat Detection способна выявлять вирусы, которые скрывают свою активность или активируются спустя время.
Изначально функция направлена на отслеживание приложений, собирающих личные данные без разрешения, но Google планирует расширить ее возможности.