Смартфоны Pixel научились распознавать приложения-вирусы, собирающие данные без вашего согласия

Впервые представленная на Google I/O в мае, эта технология использует ИИ на устройстве для анализа активности приложений и выявления потенциально вредоносных программ.

Live Threat Detection оценивает, как приложения взаимодействуют с конфиденциальными разрешениями и другими сервисами, чтобы обнаружить скрытые угрозы.

Когда функция фиксирует подозрительное поведение, она немедленно отправляет уведомление пользователю, предлагая удалить вредоносное приложение через Play Protect.