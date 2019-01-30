Смартфоны продолжают терять популярность

Рынок смартфонов в 2018 году уменьшился, он явно пережил свои лучшие времена. Об этом говорится в отчёте аналитической компании Canalys за последний четвёртый квартал и весь год в целом.

За квартал общие продажи смартфонов по миру снизились на 6% до 362,5 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи за год снизились на 4,6% до 1,39 млрд.