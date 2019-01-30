Смартфоны продолжают терять популярность

Рынок смартфонов в 2018 году уменьшился, он явно пережил свои лучшие времена. Об этом говорится в отчёте аналитической компании Canalys за последний четвёртый квартал и весь год в целом.
За квартал общие продажи смартфонов по миру снизились на 6% до 362,5 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи за год снизились на 4,6% до 1,39 млрд.
Apple и Samsung обе снизили продажи — за квартал на 7,3% (71,7 млн) и 5,3% (70,3 млн), за год на 1,7% (212,1 млн) и 7,2% (293,7 млн). Отметим, что за год Samsung ещё удерживает лидерство, но в квартале Apple уже потеснила её с первого места.
Китайские производители, напротив, оказались на коне. В квартале продажи Huawei и Oppo выросли на 47,3% (60,5 млн) и 20,6% (31,8 млн). Правда, Xiaomi на пятом месте показала снижение на 3% до 26,4 млн. В году все три компании оказались в плюсе — Huawei с 206 млн и ростом на 34,5%, Xiaomi с 120,3 млн и ростом на 31,6%, Oppo с 119,6 млн и ростом на 6,9%.