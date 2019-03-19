Смартфоны Redmi подорожают до 370 долларов

Компания Xiaomi выделила направление доступных смартфонов Redmi в отдельный и относительно независимый бренд. Тем не менее, постепенно бренд начнёт выпускать всё более дорогие модели. Об этом рассказал глава бренда Redmi Лу Вэйбин (Lu Weibing) во время анонса Redmi Note 7 Pro и Redmi 7 в Китае.

Лу Вэйбин отметил, что если на раннем этапе развития бренд Redmi специализировался на смартфонах ценой около 149 долларов, но теперь уровень поднят до 238 долларов и в будущем цена будет расти. В ближайшие годы бренд планирует выпустить смартфоны стоимостью до 298 или даже 372 долларов.

Также топ-менджер отметил, что по цене и качеству Redmi может начать частично совпадать с сегментом смартфонов, выпускаемых под брендом Xiaomi. Но Redmi всё же останется прерогативой менее функциональных и более доступных смартфонов, а Xiaomi будет тяготеть к флагманскому сегменту.