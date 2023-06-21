Смартфоны с Snapdragon 8+ Gen 2 будут мощнее ноутбуков Apple MacBook

Смартфоны с Snapdragon 8+ Gen 2 будут мощнее ноутбуков Apple MacBookПоказал результат бенчмарка AnTuTu
Инсайдер Digital Chat Station в своём аккаунте китайской соцсети Weibo опубликовал фото смартфона Nubia Red Magic 8S Pro с результатами прохождения бенчмарка AnTuTu. В тесте сравнивалась производительность чипа Snapdragon 8+ Gen 2, на котором работает запечатлённый на фото смартфон, и Apple M2 в основе планшета iPad Pro.
Чип от Qualcomm набрал 1,7 млн баллов, M2 — 1,4 млн. Как отмечает инсайдер, Nubia Red Magic 8S Pro получит систему активного охлаждения в виде кулера и невидимую подэкранную фронтальную камеру.
Также существует вероятность, что новый чипсет может оказаться переименованным Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, устанавливаемым во флагманах Samsung. Частота основного ядра нового чипа — 3,36 ГГц, тогда как базовый 8 Gen 2 обладает частотой 3,2 ГГц.