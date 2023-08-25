Смартфоны Samsung Galaxy научились копировать голос владельца

Так, пользователи могут записать короткий набор фраз, после чего ИИ создает полноценный голос для ассистента, максимально приближенный к голосу владельца.

Одним из наиболее практичных применений этой технологии является функция Bixby Text Calling. С её помощью можно отвечать на звонки, набирая текстовые сообщения. Вместо того чтобы отправить их в виде текста, Bixby прочитает их вслух, имитируя голос пользователя.

Данная функция постепенно распространяется на различные модели устройств и может потребовать некоторого времени для полного внедрения.

Отметим, что нововведение вызывает разные реакции: кто-то считает это удобным, а кто-то — немного жутковатым. Тем не менее, функция является шагом вперед в развитии персонализации искусственного интеллекта.