Смартфоны Samsung Galaxy получат новую бету Android 15 уже на следующей неделе

По данным инсайдера Ice Universe, компания планирует запустить бета-программу в конце июля или начале августа, если не будет задержек.

Это означает, что обновление может появиться на две недели раньше, чем в прошлом году, когда первая бета-версия Android 14 с One UI 6 стала доступна для устройств серии Galaxy S23 аж 11 августа.

Такой ранний запуск беты не удивителен, учитывая, что Google планирует выпустить новые устройства Pixel в середине августа, что может ускорить общий график выхода Android 15.

Ранее в июне Ice Universe предполагал, что One UI 7 выйдет не так рано из-за фокуса на One UI 6.1.1 и Fold 6, но, возможно, планы изменились.