Смартфоны Samsung Galaxy S10 показали по телевизору до анонса

Крупнейшая норвежская коммерческая телекомпания TV 2 случайно показала раньше времени рекламу флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10, которые пока не были представлены официально.
К счастью, заснять телевизионный рекламный ролик успел один из норвежских читателей профильного ресурса Verge. В ролике показаны не только главные «фишки» Galaxy S10 и Galaxy S10+, но и беспроводные наушники Galaxy Buds. Среди засветившихся особенностей — «дырявый» дисплей с одинарной или двойной селфи-камерой, интегрированный с экраном ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, тройная тыльная камера, беспроводная зарядка других смартфонов и гаджетов.
Samsung уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.
По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели — продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Как ожидается, цены на Galaxy S10 стартуют от 750 евро за версию Lite и достигают 1500 евро за премиальную версию Galaxy S10+ с 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной флеш-памяти.