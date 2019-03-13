Смартфоны Samsung Galaxy S10 провалили тест на прочность SquareTrade

Смартфоны флагманской серии Samsung Galaxy S10 начали продаваться, буквально на днях. Компания SquareTrade провела с ними свои традиционные тесты на устойчивость к падениям.

Смартфоны со стеклянными задними панелями закономерно провалили дроп-тесты. В тесте на падение с высоты 1,8 метра на бетон Galaxy S10, S10+ и S10e пришли в негодность. Все они получили трещины экрана и корпуса, а также сколы на торцах и углах.

Младшая модель, S10e не пережила первого же падения, дисплей разбился и стал нерабочим, повредилась задняя камера. Базовая модель Galaxy S10 проявила себя лучше своих товарок и iPhone Xs Max, оставшись работоспособной даже с трещинами на дисплее и задней панели. Galaxy S10+ тоже продолжил работать несмотря на разбитое стекло спереди и сзади.