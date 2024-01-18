Смартфоны Samsung Galaxy S24 получили новейший Galaxy AI, созданный на базе ИИ-технологий Google

Эта технология, как оказалось, работает на базе Google Cloud.

Samsung стала первым партнером, который внедрит технологии Gemini Pro и Imagen 2 на Vertex AI от Google в свои смартфоны.

Gemini способен обобщать и без проблем работать с различными типами информации, включая текст, код, изображения и видео. Родные приложения, такие как «Заметки», «Голосовая Запись» и «Клавиатура», смогут использовать эти функции для улучшения со временем.

Gemini Pro также предоставит критически важные функции, включая безопасность, конфиденциальность, приватность и соответствие данным.

Смартфоны Galaxy S24 будут поставляться с Android 14 «из коробки», что означает наличие Gemini Nano, большой языковой модели на устройстве. Известно, что эта функция обеспечивает умные ответы в сообщениях, исправляет немного дрожащие видео, а также улучшает снимки ночью.