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07:34, 18 января 2024
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Смартфоны Samsung Galaxy S24 получили новейший Galaxy AI, созданный на базе ИИ-технологий Google

Между прочим, первыми среди конкурентов
На мероприятии Unpacked компания Samsung представила новую серию смартфонов Galaxy S24, оснащенных новейшим сервисом генеративного ИИ под названием Galaxy AI.

Эта технология, как оказалось, работает на базе Google Cloud.

Samsung стала первым партнером, который внедрит технологии Gemini Pro и Imagen 2 на Vertex AI от Google в свои смартфоны.

Gemini способен обобщать и без проблем работать с различными типами информации, включая текст, код, изображения и видео. Родные приложения, такие как «Заметки», «Голосовая Запись» и «Клавиатура», смогут использовать эти функции для улучшения со временем.

Gemini Pro также предоставит критически важные функции, включая безопасность, конфиденциальность, приватность и соответствие данным.

Смартфоны Galaxy S24 будут поставляться с Android 14 «из коробки», что означает наличие Gemini Nano, большой языковой модели на устройстве. Известно, что эта функция обеспечивает умные ответы в сообщениях, исправляет немного дрожащие видео, а также улучшает снимки ночью.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Искусственный интеллект
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#Google
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#Samsung
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