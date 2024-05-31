Смартфоны Samsung не получат новую функцию Android

Одна из самых ожидаемых — это новая функция Instant Hotspot, которая позволяет подключить Android-планшет или Chromebook к точке доступа телефона одним касанием.

Эта функция работает на телефонах с Android 11 и выше, но, как выяснилось, она не будет доступна на устройствах Samsung.

Если у вас есть Android-планшет или Chromebook без поддержки сотовой связи, вы можете использовать мобильное подключение вашего телефона для выхода в интернет.

Большинство устройств поддерживают создание мобильной точки доступа, но процесс подключения может быть сложным, особенно если нужно вводить пароль.