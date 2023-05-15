Смартфоны Samsung не получили доступ к бете Android 14. Эксперты объяснили, почему так произошло

После официального анонса Android 14, в рамках Google I/O 2023, 10 мая, многие известные бренды смартфонов, включая Google Pixel, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Nothing, Tecno, Vivo, Iqoo, Realme и Lenovo, уже выпустили вторую бета-версию обновления системы.

В то же время Samsung, по какой-то причине, отсутствует в этом списке. Это вызвало удивление среди специалистов, учитывая, что корейская компания является крупнейшим производителем Android-смартфонов в мире.

По данным SamMobile, руководство корейского IT-гиганта решило не спешить с выпуском бета-версии Android 14, чтобы дополнительно адаптировать систему под свои устройства.

«Samsung может опоздать на несколько недель по сравнению с другими OEM-производителями, предлагая обновление Android 14 Beta, но её обновления будут более многофункциональными», — пишут наши коллеги из SamMobile.

Они предположили, что инженеры компании представят обновление, которое сразу включит все основные функции новой операционной системы.