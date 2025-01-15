Смартфоны Samsung оказались подвержены взлому голосовым сообщением

Опубликовано 15 января 2025, 05:151 мин.
Смартфоны Samsung оказались подвержены взлому голосовым сообщениемНо уязвимость уже исправлена
Исследователи кибербезопасности сообщили о дефекте в декодере Monkey's Audio (APE) на смартфонах Samsung, который уже исправлен. Уязвимость затрагивала устройства Samsung под управлением Android 12, 13 и 14.
© Juan Garzón / CNET
Приложение Google Messages на этих устройствах использовало расширенный стандарт передачи сообщений (RCS) по умолчанию. Уязвимость позволяла злоумышленникам удалённо выполнить произвольный код без необходимости взаимодействия с пользователем.
Исследователь, который обнаружил эту уязвимость, описал её как «новую поверхность атаки» и отметил, что она срабатывает при определённых, но достаточно простых условиях: хакеру достаточно отправить жертве голосовое сообщение.
Однако в декабре 2024 года Samsung выпустила патч, который исправил эту уязвимость.
Источник:The Hacker News
Автор:Андрей Кадуков
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