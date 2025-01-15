Телефоны
Опубликовано 15 января 2025, 05:15
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Смартфоны Samsung оказались подвержены взлому голосовым сообщением

Но уязвимость уже исправлена
Исследователи кибербезопасности сообщили о дефекте в декодере Monkey's Audio (APE) на смартфонах Samsung, который уже исправлен. Уязвимость затрагивала устройства Samsung под управлением Android 12, 13 и 14.
Смартфоны Samsung оказались подвержены взлому голосовым сообщением

© Juan Garzón / CNET

Приложение Google Messages на этих устройствах использовало расширенный стандарт передачи сообщений (RCS) по умолчанию. Уязвимость позволяла злоумышленникам удалённо выполнить произвольный код без необходимости взаимодействия с пользователем.

Исследователь, который обнаружил эту уязвимость, описал её как «новую поверхность атаки» и отметил, что она срабатывает при определённых, но достаточно простых условиях: хакеру достаточно отправить жертве голосовое сообщение.

Однако в декабре 2024 года Samsung выпустила патч, который исправил эту уязвимость.