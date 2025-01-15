Смартфоны Samsung оказались подвержены взлому голосовым сообщением

Приложение Google Messages на этих устройствах использовало расширенный стандарт передачи сообщений (RCS) по умолчанию. Уязвимость позволяла злоумышленникам удалённо выполнить произвольный код без необходимости взаимодействия с пользователем.

Исследователь, который обнаружил эту уязвимость, описал её как «новую поверхность атаки» и отметил, что она срабатывает при определённых, но достаточно простых условиях: хакеру достаточно отправить жертве голосовое сообщение.

Однако в декабре 2024 года Samsung выпустила патч, который исправил эту уязвимость.