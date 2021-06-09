Смартфоны Samsung продают со скидками до 25 тысяч рублей

Так, сэкономить 10 тысяч рублей предлагается на покупке Galaxy Note20 Ultra в модификации на 256 ГБ памяти. Смартфон оснащен 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном, трехмодульной основной камерой на 108, 12 и 12 Мп и энергоемким аккумулятором на 4500 мАч. Работает он на базе процессора Exynos 990.

Galaxy S20 FE, в свою очередь, можно ухватить за 45 990 рублей вместо прежних 49 990. Модель получила 6,5-дюймовый sAMOLED дисплей, 128 ГБ памяти, аккумулятор на 4500 мАч и три датчика камеры — 12,12 и 8 Мп. В качестве процессора выступил Exynos 990.

Ознакомиться с остальными смартфонами, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.