Смартфоны Samsung распродают со скидками в 20 тысяч рублей

Так, ухватить смартфона Galaxy S21+ можно за 76 990 рублей вместо исходных 89 990. Аппарат получил 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED 2X экран с разрешением 2400 x 1080. Он оснащен чипом Exynos 2100, 8/128 ГБ памяти, емким аккумулятором на 4800 мАч и трехумодульной камерой на 64, 12 и 12 Мп.

Ознакомиться с остальными смартфонами южнокорейского техногиганта, стоимость которых упала в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке. Закончится данная акция уже 25 августа.