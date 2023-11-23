Смартфоны Samsung с синими PHOLED-панелями выйдут уже в 2025 году

Эти инновационные дисплеи, известные как синие фосфоресцентные OLED или PHOLED, обещают значительно снизить энергопотребление по сравнению с современными OLED-экранами.

На данный момент компания использует зеленые и красные фосфоресцентные суб-пиксели, в то время как синие диоды все еще работают на флуоресцентных материалах.

Новые синие фосфоресцентные диоды обеспечивают внутреннюю световую эффективность на уровне 100%, в отличие от 25%, характерных для флуоресцентных материалов.

Изначально предполагалось, что синие PHOLED-панели будут использоваться в моделях Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 в 2024 году. Однако, как сообщает издание The Elec, разработка этих дисплеев задерживается, и теперь ожидается, что они появятся только в 2025 году.

Это означает, что новые, более энергоэффективные OLED-панели могут появиться на складных телефонах Samsung через два года.