Смартфоны Samsung смогут обновиться до Android 14 уже со дня на день

Тем не менее, Samsung активно работал над свежей версий Android в бета-версии в течение нескольких месяцев и смог стать одним из первых, кто предложит пользователям обновиться до последней вариации «зелёного робота».

Отметим, что ещё несколько лет назад корейской IT-гигант был одним из «самых медленных брендов Android» в вопросе адаптации новых версий ОС.

Однако в последние годы ситуация кардинально изменилась, и теперь Samsung обычно отстаёт всего на пару месяцев от Google.

Теперь же появилась информация, что релиз Android 14 на смартфонах бренда стоит ожидать в ближайшие дни. Вероятно, когда релиз всё же случится, то случится он в первую очередь на устройствах серии Galaxy S23, а затем и на предыдущих поколениях, складных устройствах и более доступных линейках.