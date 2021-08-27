Смартфоны серии iPhone 13 будут на 20% дороже предшественников

Отмечается, что процессоры TSMC подорожают на 20% от текущей стоимости. В свою очередь, Apple придётся поднять цены на сови гаджеты в среднем на 3-5%.

Отмечается также, что на грядущей презентации, будет представлен iPhone 13, который внешне мало чем будет отличаться от «двенадцатого». Напомним, презентация iPhone 13 традиционно состоится осенью.