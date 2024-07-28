Смартфоны серии Pixel 9 получат функцию записи и расшифровки телефонных звонков

Особенность функции в том, что пользователю не нужно специально записывать разговор, если включены соответствующие настройки. Устройство автоматически запишет разговор и проведёт его транскрибацию — переведёт аудио в текст.

Особенностью функционала Pixel 9 станет не только текстовая расшифровка звонков, но и краткая сводка. Потому что предлагаемая Google технология основана на модели ИИ Gemini Nano.

По мнению инсайдеров из Android Authority, которые обратили внимание на слова Русселя, вполне возможно, что Сall Notes будет работать без интернета. Такая вероятность есть, потому что похожий механизм реализован на смартфонах Google Pixel 8, 8a, 8 Pro с включённой функцией Gemini Nano.

На этих моделях тоже можно записать разговор и сделать его текстовую расшифровку с резюмированием или кратким содержанием без надобности в сети, то есть без подключения к серверам. Для этого используется нативное приложение Recorder, но записывать разговор нужно вручную.

И если в случае с линейкой Pixel 8 всё будет работать на устройстве, то в отношении Pixel 9 пока ничего не понятно из-за скудности вводных. Учитывая, что серия Pixel 8 уже имеет нужную базу, не исключено, что Call Notes появится и на этих телефонах. Однако, скорее всего, Google сначала оставит эту функцию в качестве эксклюзива для Pixel 9.

Об этом станет известно 13 августа на официальной презентации Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL и 9 Pro Fold.