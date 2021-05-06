Смартфоны серии Samsung Galaxy S продаются со скидками до 10 тысяч рублей

Так, сэкономить 7 000 рублей можно на покупке Samsung Galaxy S21 в модификации на 128 ГБ. Напомним, что смартфон работает на базе восьмиядерного процессора Samsung Exynos 2100, имеет 8 ГБ оперативной памяти, трехмодульную камеру на 64, 12 и 12 Мп и поддерживает 5G.

На 9 000 рублей дешевле, в свою очередь, предлагается Samsung Galaxy S21 Ultra со 128 ГБ памяти. В подарок при покупке дают беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+.

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