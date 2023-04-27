Смартфоны Sony живее всех живых: компания раскрыла дату анонса своего нового флагмана Xperia 1 V

В честь этого компания опубликовала свежий тизер-трейлер мероприятия. Презентацию можно будет посмотреть на YouTube-канале Sony.

Ожидается, что на ней нам покажут долгожданный флагман Xperia 1 V, который появлялся в нескольких утечках за последние месяцы. Можно предположить, что дизайн новинки будет схож с предыдущими моделями линейки Xperia 1, т.к. это в целом отличительная черта серии.

По данным инсайдеров, устройство получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm в качестве основы, и, возможно, станет самым тонким устройством с этим чипом.

Также ожидается тройная камера с предполагаемыми датчиками на 12, 12 и 48 Мп. Как и всегда, цена устройства явно будет выше, чем у большинства конкурентов.