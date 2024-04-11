Смартфоны среднего класса Infinix Note 40 с улучшенной зарядкой представлены в России

Устройство также работает на базе чипсета Helio G99, имеет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.

Основная камера у обоих устройств более-менее похожа — это 108-мегапиксельный модуль. Разве что в Note 40 установлен сенсор ISOCELL размером 1/1.52 дюйма, а не 1/1.67, как у Pro-версии.