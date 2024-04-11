Смартфоны среднего класса Infinix Note 40 с улучшенной зарядкой представлены в России

Смартфоны среднего класса Infinix Note 40 с улучшенной зарядкой представлены в России70 Вт — это вам не шутки!
Infinix Note 40 Pro отличается высокой производительностью. Модель оснащена чипсетом Helio G99, 8 или 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения еще на 12 ГБ виртуально.
Главный козырь устройства – поддержка проводной зарядки мощностью 70 Вт, а также беспроводной 20 Вт (MagKit). Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.
Infinix Note 40 очень похож на Pro-версию, основное отличие – плоский дисплей (что для многих станет преимуществом). Экран тот же: 6.78 дюймов, FullHD+ AMOLED, 120 Гц.
Устройство также работает на базе чипсета Helio G99, имеет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.
Основная камера у обоих устройств более-менее похожа — это 108-мегапиксельный модуль. Разве что в Note 40 установлен сенсор ISOCELL размером 1/1.52 дюйма, а не 1/1.67, как у Pro-версии.
Что же до цен, то:
- Infinix Note 40 8/256 ГБ обойдется в 26 990 рублей (22 990 рублей по акции)
- Infinix Note 40 Pro 8/256 ГБ будет стоить 29 990 рублей (25 990 рублей по акции) и 12/256 ГБ — 31 990 рублей (27 990 рублей по акции).
Старт продаж смартфонов состоится уже сегодня — 11 апреля.