Смартфоны среднего класса Sony Xperia 10 и 10 Plus уже можно купить в России

Компания[ Sony Mobile ](https://store.sony.ru/product/smartfon-xperia-10-316391)объявила о начале продаж в России смартфонов среднего уровня Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Как и флагманский Sony Xperia 1, они оснащаются вытянутым дисплеем с соотношением сторон 21:9. Разрешение составляет 2520 х 1080 пикселей, диагональ — 6 и 6,5 дюйма. Сканер отпечатков пальцев расположен на правом торце. Основные камеры — 13+5 и 13+8 Мп соответственно, фронтальная — 8-мегапиксельная. У Xperia 10 аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения. У Xperia 10 Plus — Snapdragon 636 и 4 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2870 и 3000 мАч соотвественно. Камера Xperia 10 и 10 Plus позволяет снимать видео в разрешении 4K и с соотношением сторон 21:9. Смартфоны поддерживают технологию Sony High-Resolution Audio и кодек LDAC для прослушивания музыку в её первоначальном звучании даже через беспроводные наушники. Смартфоны оборудованы 3,5-мм разъёмом для наушников с поддержкой FM-радио. Также есть порт USB Type-C. Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 9 Pie. Sony Xperia 10 и 10 Plus доступны с 15 марта по цене 24 990 рублей и 29 990 рублей соответственно. Также Sony Mobile запустила акцию совместно с онлайн-кинотеатром Okko. Купив один из смартфонов до 30 апреля, пользователь получит 1 год доступа к 20 000 сериалов и кино в сервисе Okko и специальную коллекцию фильмов «Xperia 21:9», адаптированную для просмотра на широкоформатном дисплее.