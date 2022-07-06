Смартфоны среднего класса Tecno Camon 19 приехали в Россию

Смартфоны среднего класса Tecno Camon 19 приехали в РоссиюАкцент в них сделан на камеру
Кстати, название линейки, Camon, производитель расшифровывает как «Camera is always on», то есть смартфоны, сконструированные «вокруг камеры».
Базовая модель — Camon 19 Neo — получила процессор Helio G85 от MediaTek в качестве основы. Размер экрана устройства составляет 6,8 дюйма при разрешении FullHD+.
Основная камера девайса двойная, на 64 и 2 Мп. Фронтальная — на 16 Мп. Аккумулятор Camon 19 Neo может похвастаться ёмкостью в 5000 мАч, мощность зарядки составляет стандартные 18 Вт.
В России модель будет продаваться в модификации с 6/128 ГБ памяти.
Более продвинутая модель получила название Camon 19 Pro. Она также имеет 6,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080 x 2460 пикселей. Базой для устройства послужил более мощный процессор — Helio G96 от всё той же MediaTek.
Основная камера здесь поинтереснее, к тому же ещё и тройная. Первый модуль на 64 Мп, второй на 50 Мп, а третий — на 2 Мп. Селфи-камера может делать снимки разрешением 32 Мп.
Аккумулятор здесь также на 5000 мАч, но при этом быстрая зарядка уже на 33 Вт. От 0 до 100% смартфон заряжается всего за 65 минут. В России будет продаваться комплектация с 6/128 ГБ памяти.
Отметим, что оба устройства из коробки работают под управлением новейшего Android 12. В комплекте: зарядное устройство, чехол, плёнка. Гарантия составляет 13 месяцев (нет, это не опечатка, один месяц сверх стандартной).
Купить Tecno Camon 19 и 19 Pro можно будет в магазинах партнёров бренда, таких как DNS, Ozon, Ситилинк и т.д. Цены будут объявлены чуть позже.