Смартфоны среднего класса Tecno Camon 19 приехали в Россию

Более продвинутая модель получила название Camon 19 Pro. Она также имеет 6,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080 x 2460 пикселей. Базой для устройства послужил более мощный процессор — Helio G96 от всё той же MediaTek.

Основная камера здесь поинтереснее, к тому же ещё и тройная. Первый модуль на 64 Мп, второй на 50 Мп, а третий — на 2 Мп. Селфи-камера может делать снимки разрешением 32 Мп.