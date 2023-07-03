Смартфоны среднего класса в корпусе из кожи: Realme 11 Pro и Pro+ приедут в РФ уже в июле

Эти устройства отличаются не только своим премиальным дизайном, разработанным Маттео Менотто, но и передовыми камерами.

Особенно привлекательным предложением является Realme 11 Pro+, который обладает прорывной 200-мегапиксельной камерой, оптической стабилизацией изображения и функцией SuperZoom на основе сенсора Samsung ISOCELL HP3.

Благодаря технологии встроенного зума и SuperZoom, этот смартфон позволяет делать снимки сверхвысокого разрешения даже на больших расстояниях.

Также он предлагает улучшенную оптическую стабилизацию SuperOIS, качественную селфи-камеру от Sony разрешением 32 Мп и обновлённый режим «Улица 4.0» с 22 уникальными фильтрами.

Realme 11 Pro, в свою очередь, имеет передовой блок камер с оптической стабилизацией и основным модулем разрешением 100 Мп. Смартфон обеспечивает улучшенные алгоритмы для создания профессиональных фото и видео, а также автоматический зум, обеспечивающий чёткость кадров на любом расстоянии.

Оба устройства будут доступны для покупки в России с 13 июля. Более подробные технические характеристики и конфигурации устройств будут объявлены позже.