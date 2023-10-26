Смартфоны станут дороже из-за повышения цен на оперативную и постоянную память

Эксперты прогнозируют, что в IV квартале 2023 года цены на мобильные DRAM и NAND-память вырастут, продолжив тем самым наблюдаемый в последнее время тренд.

Повышение цен обусловлено рядом факторов, включая увеличение спроса на память со стороны производителей смартфонов, а также ограниченное предложение из-за проблем с поставками и сборкой.

Это приводит к тому, что производители памяти повышают цены на свою продукцию, что и отражается на конечной стоимости смартфонов.

Эксперты отмечают, что повышение цен коснётся как бюджетных, так и флагманских моделей, что может привести к снижению спроса со стороны потребителей и замедлению роста рынка в целом.