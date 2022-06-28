Смартфоны станут ещё дороже? Производитель процессоров TSMC повысит цены в 2023 году

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Смартфоны станут ещё дороже? Производитель процессоров TSMC повысит цены в 2023 годуТолько-только мы отошли от одного повышения
За последние пару лет стоимость электроники заметно увеличилась. Не последнюю роль в этом сыграл дефицит полупроводников, вызванный пандемией COVID-19.
Но совсем скоро ситуация может усугубиться. При этом на этот раз виной всему не какая-то чрезвычайная эпидемиологическая ситуация. Просто один из крупнейших производителей полупроводников TSMC решил увеличить средние цены на свои услуги уже с 2023 года.
Сообщается, что с января 2023-го они вырастут на 6%.
Что интересно, до сих пор нет точной информации, с чем именно связано подорожание. Ряд экспертов склонны считать, что повышение стоимости услуг вызвано ожидаемым ростом цен на электроэнергию.
Напомним, что процессоры от TSMC покупают Apple, Qualcomm AMD, NVIDIA и т.д. А это значит, что с подорожанием столкнутся не только Android-пользователи, но и любители iPhone.