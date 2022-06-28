Смартфоны станут ещё дороже? Производитель процессоров TSMC повысит цены в 2023 году

Но совсем скоро ситуация может усугубиться. При этом на этот раз виной всему не какая-то чрезвычайная эпидемиологическая ситуация. Просто один из крупнейших производителей полупроводников TSMC решил увеличить средние цены на свои услуги уже с 2023 года.

Сообщается, что с января 2023-го они вырастут на 6%.

Что интересно, до сих пор нет точной информации, с чем именно связано подорожание. Ряд экспертов склонны считать, что повышение стоимости услуг вызвано ожидаемым ростом цен на электроэнергию.

Напомним, что процессоры от TSMC покупают Apple, Qualcomm AMD, NVIDIA и т.д. А это значит, что с подорожанием столкнутся не только Android-пользователи, но и любители iPhone.