Смартфоны Tecno CAMON 40 с ИИ-ассистентом Ella поступили в продажу в России

Ассистент может прокладывать маршруты, решать математические задачи, добавлять события в календарь и редактировать фото голосовыми командами.

Смартфоны поддерживают расширенные функции обработки изображений FlashSnap с оптической стабилизацией и защитой IP68/69 (для младшей модели — IP66). Экраны защищены стеклом Corning Gorilla Glass 7i, а корпуса выдерживают падения с высоты 1,5 метра.