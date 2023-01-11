Смартфоны, телевизоры или планшеты: какие устройства россияне ломали и чинили в 2022 году чаще всего

В результате к концу 2022 года количество обращений в компанию в связи с поломками техники снизилось на 40% по сравнению с 2021-м. В то же время самыми распространёнными страховыми случаями стали разбитые дисплеи, повреждение водой и кража.

84% жалоб на поломку техники были связаны со смартфонами. Реже неприятности случались с планшетами и телевизорами — 3,4% и 3% соответственно.

Средняя сумма компенсации за поломку техники в конце 2022 года составила более 15 000 рублей, что на 10% выше, чем в предыдущем году. Самая высокая сумма компенсации, 195 000 рублей, была выплачена за поломку телевизора.