Смартфоны вышли из моды — в 2022 году их покупали реже даже в богатых странах

По словам специалистов, это свидетельствует о крайне сложном годе для всех производителей телефонов. При этом в IV квартале показатели и вовсе рухнули на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что за тот же период 2022-го Apple вернула себе первое место и достигла самой высокой квартальной доли рынка в истории — 25%. И это несмотря на сокращение спроса и производственные проблемы в Чжэнчжоу.

В свою очередь Samsung хоть закончил квартал на втором месте с долей рынка в 20%, но стал крупнейшим поставщиком за весь год.

Xiaomi же сохранила третье место, несмотря на то, что её доля упала до 11% в IV квартале. Причиной этого называются проблемы в Индии.

Что интересно, в Canalys прогнозируют «плоский» или незначительный рост рынка смартфонов в 2023 году. Но условия для производителей всё ещё останутся тяжёлыми.