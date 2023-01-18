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06:55, 18 января 2023
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Смартфоны вышли из моды — в 2022 году их покупали реже даже в богатых странах

2023-й может стать чуточку лучше

Согласно отчёту Canalys Research, мировые поставки смартфонов за весь 2022 год снизились на 11% и составили менее 1,2 млрд штук.

Смартфоны вышли из моды — в 2022 году их покупали реже даже в богатых странах

Фото: CNET

По словам специалистов, это свидетельствует о крайне сложном годе для всех производителей телефонов. При этом в IV квартале показатели и вовсе рухнули на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что за тот же период 2022-го Apple вернула себе первое место и достигла самой высокой квартальной доли рынка в истории — 25%. И это несмотря на сокращение спроса и производственные проблемы в Чжэнчжоу.

В свою очередь Samsung хоть закончил квартал на втором месте с долей рынка в 20%, но стал крупнейшим поставщиком за весь год.

Xiaomi же сохранила третье место, несмотря на то, что её доля упала до 11% в IV квартале. Причиной этого называются проблемы в Индии.

Что интересно, в Canalys прогнозируют «плоский» или незначительный рост рынка смартфонов в 2023 году. Но условия для производителей всё ещё останутся тяжёлыми.

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