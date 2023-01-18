Смартфоны вышли из моды — в 2022 году их покупали реже даже в богатых странах

Смартфоны вышли из моды — в 2022 году их покупали реже даже в богатых странах2023-й может стать чуточку лучше
Согласно отчёту Canalys Research, мировые поставки смартфонов за весь 2022 год снизились на 11% и составили менее 1,2 млрд штук.
Фото: CNET
По словам специалистов, это свидетельствует о крайне сложном годе для всех производителей телефонов. При этом в IV квартале показатели и вовсе рухнули на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Отметим, что за тот же период 2022-го Apple вернула себе первое место и достигла самой высокой квартальной доли рынка в истории — 25%. И это несмотря на сокращение спроса и производственные проблемы в Чжэнчжоу.
В свою очередь Samsung хоть закончил квартал на втором месте с долей рынка в 20%, но стал крупнейшим поставщиком за весь год.
Xiaomi же сохранила третье место, несмотря на то, что её доля упала до 11% в IV квартале. Причиной этого называются проблемы в Индии.
Что интересно, в Canalys прогнозируют «плоский» или незначительный рост рынка смартфонов в 2023 году. Но условия для производителей всё ещё останутся тяжёлыми.