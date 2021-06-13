Смартфоны Xiaomi и Poco продают со скидками до 40%

Так, модель Poco F3 в модификации на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти можно ухватить за 30 990 рублей, тогда как в обычное время ее продают за 37 990. Смартфон получил 6,67-дюймовый Super AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц. Аппарат оснастили процессором Snapdragon 870, аккумулятором на 4520 мАч и трехмодульной камерой на 48,8 и 5 Мп.

Redmi Note 10, в свою очередь, можно ухватить за 11 990 рублей вместо прежних 17 990, тогда как стоимость Poco M3 упала с 14 490 рублей до 11 590. Ознакомиться с остальными смартфонами, которые продаются со скидками, можно по этой ссылке. Закончится распродажа 15 июня.