Смартфоны Xiaomi начали вытеснять конкурентов по всему миру

Так, сразу три аналитические компании — IDC, Strategy Analytics и Counterpoint — подтвердили, что Xiaomi успешно начала вытеснять конкурентов по всему миру. Об этом рассказали Ferra.ru представители китайского IT-гиганта.

По данным IDC, за последний год количество отгруженных смартфонов Xiaomi увеличились на 86,6%, что обеспечило ей рыночную долю в 16,9%. В то же время Strategy Analytics заявляет о показателях 85,3% и 16,8% соответственно.

Counterpoint дала немного иные данные. Согласно ним, Xiaomi во втором квартале поставила на мировой рынок 53 млн смартфонов. Это и позволило ей достигнуть второго места в общемировом рейтинге производителей телефонов.