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Сегодня в 12:59
Смартфоны Xiaomi падают в цене медленнее конкурентов, даже iPhone
При этом Samsung плетётся далеко позади
Аналитическая компания Huishoubao провела очередное исследование рынка смартфонов. На его основе удалось выяснить, что смартфоны Xiaomi падают в цене медленнее конкурентов. Причём даже медленнее iPhone.
Речь идёт о рейтинге, в котором лидируют те смартфоны, которые сохраняют наибольшую остаточную стоимость на момент того, как их пользователи готовы приобрести новые модели. Как пишет MyDrivers, в таком списке на первом месте оказался Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition (Xiaomi Mi 10 Ultra) в версии 16/512 ГБ, на втором — Redmi K30 Extreme Commemorative Edition (Redmi K30 Ultra) в версии 8/256 ГБ и лишь третье место досталось iPhone. Речь идёт об iPhone 11 Pro Max.
Далее в рейтинге расположились Honor 30 Pro +, Huawei P40 Pro +, vivo X50 Pro +, Samsung Note20 Ultra и Samsung S20 Ultra, а именно с 4 по 8 места.