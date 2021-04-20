Смартфоны Xiaomi падают в цене медленнее конкурентов, даже iPhone

Речь идёт о рейтинге, в котором лидируют те смартфоны, которые сохраняют наибольшую остаточную стоимость на момент того, как их пользователи готовы приобрести новые модели. Как пишет MyDrivers, в таком списке на первом месте оказался Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition (Xiaomi Mi 10 Ultra) в версии 16/512 ГБ, на втором — Redmi K30 Extreme Commemorative Edition (Redmi K30 Ultra) в версии 8/256 ГБ и лишь третье место досталось iPhone. Речь идёт об iPhone 11 Pro Max.