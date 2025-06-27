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Опубликовано 27 июня 2025, 13:21
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Смартфоны Xiaomi Poco X7 Pro с эко-кожей начали покрываться плесенью

Неожиданная проблема
На Reddit появились жалобы от владельцев Poco X7 Pro — задняя панель смартфона в желтом варианте, выполненная из эко-кожи, начала покрываться плесенью.
Смартфоны Xiaomi Poco X7 Pro с эко-кожей начали покрываться плесенью
© Ferra

Один из пользователей поделился фото, где видно грибковое поражение на поверхности устройства. В отличие от зелёной и чёрной версий с пластиковыми спинками, жёлтый X7 Pro получил мягкое покрытие из искусственной кожи.

Как выяснилось, этот материал — хоть и позиционируется как «эко» — может быть достаточно пористым, чтобы удерживать влагу, как натуральная кожа. При повышенной влажности это создает благоприятную среду для роста плесени.

Смартфоны Xiaomi Poco X7 Pro с эко-кожей начали покрываться плесенью
© Android Authority

Если сменный чехол можно легко заменить, то с корпусом самого телефона всё сложнее. Пользователи не уверены, как эффективно очистить эко-кожу от грибка без повреждения покрытия. Пока производитель официальных комментариев не дал.

Эксперты советуют избегать хранения телефонов в условиях повышенной влажности и внимательнее относиться к выбору материалов корпуса при покупке.

Источник:Android Authority
Автор:Булат Кармак
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