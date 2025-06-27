Смартфоны Xiaomi Poco X7 Pro с эко-кожей начали покрываться плесенью

Один из пользователей поделился фото, где видно грибковое поражение на поверхности устройства. В отличие от зелёной и чёрной версий с пластиковыми спинками, жёлтый X7 Pro получил мягкое покрытие из искусственной кожи.

Как выяснилось, этот материал — хоть и позиционируется как «эко» — может быть достаточно пористым, чтобы удерживать влагу, как натуральная кожа. При повышенной влажности это создает благоприятную среду для роста плесени.