Смартфоны Xiaomi Poco X7 Pro с эко-кожей начали покрываться плесенью

Смартфоны Xiaomi Poco X7 Pro с эко-кожей начали покрываться плесеньюНеожиданная проблема
Один из пользователей поделился фото, где видно грибковое поражение на поверхности устройства. В отличие от зелёной и чёрной версий с пластиковыми спинками, жёлтый X7 Pro получил мягкое покрытие из искусственной кожи.
Как выяснилось, этот материал — хоть и позиционируется как «эко» — может быть достаточно пористым, чтобы удерживать влагу, как натуральная кожа. При повышенной влажности это создает благоприятную среду для роста плесени.
Если сменный чехол можно легко заменить, то с корпусом самого телефона всё сложнее. Пользователи не уверены, как эффективно очистить эко-кожу от грибка без повреждения покрытия. Пока производитель официальных комментариев не дал.
Эксперты советуют избегать хранения телефонов в условиях повышенной влажности и внимательнее относиться к выбору материалов корпуса при покупке.