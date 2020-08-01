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Смартфоны Xiaomi продаются со скидками до 7 тысяч рублей
От Xiaomi Mi 10 до Redmi Note 9 Pro
Российский онлайн-магазине МТС запустил акцию, в рамках которой смартфоны китайского гиганта Xiaomi продаются со скидками до 7 тысяч рублей.
Так, Xiaomi Mi 10 в модификации на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти, анонсированный в феврале текущего года, можно приобрести за 57 990 рублей вместо прежних 64 990 рублей. Для этого необходимо добавить устройство в корзину и в ней же ввести промокод HOME25.
В то же время, сэкономить 2 тысячи рублей можно при покупке Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Для этого необходимо в корзине ввести промокод HOME3, если была выбрана модификация на 6/128 ГБ или HOME24 при выборе модели на 3/64 ГБ.
Ознакомиться со всеми смартфонами китайском компании Xiaomi, участвующими в данной распродаже, можно по этой ссылке.