Смартфоны Xiaomi продаются со скидками до 7 тысяч рублей

В то же время, сэкономить 2 тысячи рублей можно при покупке Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Для этого необходимо в корзине ввести промокод HOME3, если была выбрана модификация на 6/128 ГБ или HOME24 при выборе модели на 3/64 ГБ.

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