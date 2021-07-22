Смартфоны Xiaomi распродают со скидками до 10 тысяч рублей

Так, с максимальной в рамках акции скидкой предлагается смартфон Xiaomi Mi 11. Аппарат оснащен 6,81-дюймовым AMOLED DotDisplay экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3200x1440. Работает он на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888. При покупке этой модели за 1 рубль можно ухватить фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6.

На 4 тысячи дешевле продается Redmi Note 8 Pro. Эту же скидку получит и 55-дюймовый телевизор Mi TV 4S и Mi LED TV 4A 55. В то же время, купить 65-дюймовый Mi TV 4S можно со скидкой 7 тысяч рублей.

Ознакомиться со всеми устройствами, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке.