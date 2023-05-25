Смартфоны Xiaomi, Realme и прочих начали продавать со встроенным магазином RuStore в России

Согласно российскому законодательству, начиная с 2023 года, все смартфоны, продаваемые на территории России, должны иметь предустановленную отечественную платформу. Роспотребнадзор отвечает за контроль соблюдения этого требования.

Однако, несмотря на положительные новости для RuStore, китайским компаниям может угрожать отключение от сервисов Google на их устройствах по всему миру за предустановку отечественного магазина.

Это важный момент, учитывая, что большинство смартфонов работают на операционной системе Android от Google и многие приложения и услуги зависят от инфраструктуры поискового гиганта.

RuStore — это платформа для Android-смартфонов, разработанная компанией VK при поддержке Минцифры. Сервис был запущен в мае 2022 года и предлагает пользователям более 300 иностранных приложений.