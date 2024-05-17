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Опубликовано 17 мая 2024, 07:40
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Смартфоны Xiaomi, Realme, Tecno и даже Nothing получили бету Android 15

Спасибо Google за широкий спектр брендов
Накануне Google объявила о доступности бета-версии Android 15 для пользователей различных устройств, включая Nothing, Oppo, OnePlus, Xiaomi, Vivo и других.
Смартфоны Xiaomi, Realme, Tecno и даже Nothing получили бету Android 15
© Wccftech

Владельцы устройств Pixel уже могут опробовать последнюю версию Android 15 Beta 2.

Android 15 включает множество изменений, которые улучшают производительность и общее качество работы.

Известно, что Google сотрудничает с рядом производителей, чтобы сделать Android 15 Beta доступной на их устройствах. На официальной странице Android 15 можно увидеть список брендов и устройств, которые могут запустить последнюю бета-версию:

  • Honor
  • IQOO
  • Lenovo
  • Nothing
  • OnePlus
  • Oppo
  • Realme
  • Sharp
  • Tecno
  • Vivo
  • Xiaomi

Samsung отсутствует в этом списке, так как компания запустит свою собственную бета-программу. Сообщается, что владельцам корейских смартфонов не придется долго ждать анонса этой программы беты Android 15.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Realme
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#Google
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#XIAOMI