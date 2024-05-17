Смартфоны Xiaomi, Realme, Tecno и даже Nothing получили бету Android 15

Владельцы устройств Pixel уже могут опробовать последнюю версию Android 15 Beta 2.

Android 15 включает множество изменений, которые улучшают производительность и общее качество работы.

Известно, что Google сотрудничает с рядом производителей, чтобы сделать Android 15 Beta доступной на их устройствах. На официальной странице Android 15 можно увидеть список брендов и устройств, которые могут запустить последнюю бета-версию:

Honor

IQOO

Lenovo

Nothing

OnePlus

Oppo

Realme

Sharp

Tecno

Vivo

Xiaomi

Samsung отсутствует в этом списке, так как компания запустит свою собственную бета-программу. Сообщается, что владельцам корейских смартфонов не придется долго ждать анонса этой программы беты Android 15.