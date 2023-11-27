Смартфоны Xiaomi Redmi K70 получат «совиное зрение»Технология звучит интригующе
Xiaomi анонсировала скорый выпуск своей новейшей серии Redmi K70, включающей в себя модель Pro с уникальной функцией «ночного совиного зрения».
Сердцем новинки станет сенсор «Охотник за светом 800», который, совместно с передовыми алгоритмами искусственного интеллекта, позволит достигнуть высокой детализации и четкости даже в условиях минимального освещения.
Технология, впервые представленная в Xiaomi 11 Pro/Ultra, демонстрирует значительное снижение шума и улучшение качества изображений в темноте.
Кроме того, Redmi K70 Pro порадует пользователей усовершенствованной функцией «быстрой съемки», позволяющей мгновенно фиксировать динамичные моменты.
Серия будет включать в себя три модели: K70E, K70 и K70 Pro, каждая из которых оснащена различными процессорами, включая Snapdragon 8 Gen 2 и 8 Gen 3. Ожидается, что базовая комплектация K70 Pro начнется с 12 ГБ оперативной памяти.