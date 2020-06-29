Смартфоны Xiaomi, Samsung и Huawei продаются в России со скидками до 25 тысяч рублей

Так, всего за 13 990 рублей вместо прежних 21 990 рублей можно приобрести Samsung Galaxy A51 на 4/64ГБ. Отметим, что для того, чтобы скидка на данную модель сработала необходимо ввести промокод HOME 70.

В то же время, используя промокод HOME 32, можно всего за 31 490 рублей вместо прежних 34 990 рублей приобрести Honor 30 на 8/128ГБ.

Сэкономить 25 тысяч рублей, в свою очередь, можно на покупке смартфона Samsung Galaxy S10 на 8/128ГБ. Так, если в обычное время модель доступна за 69 990 рублей, то в рамках масштабной распродажи, по промокоду HOME 98, ее можно ухватить всего за 44 990 рублей.

Также в распродаже участвуют смартфоны китайского гиганта Xiaomi, в числе которых Xiaomi Redmi Note 8T на 4/64ГБ и прочие. Ознакомиться с полным списком смартфонов и прочей техники, продающейся по сниженным ценам, можно по этой ссылке.