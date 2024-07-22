Смартфоны Xiaomi заняли почти весь топ продаж на AliExpress

На первом месте оказался POCO X6 Pro 5G Global Version. Этот смартфон выделяется восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 8300 и 6.67-дюймовым дисплеем с технологией CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay.

На втором месте — Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, который отличается мощной камерой на 200 Мп и процессором MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Это устройство привлекает пользователей своей производительностью и доступной ценой.

Третье место за POCO M6 Pro Global Version с процессором Helio G99-Ultra Octa-core и быстрой зарядкой на 67 Вт. Основная камера на 64 МП обеспечивает хорошие фотографии в разных условиях.

В четверке лидеров также значится POCO X6 5G Global Version, оснащенный чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и ярким AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

На пятом месте расположен Xiaomi Redmi Note 13 Global Version. Этот смартфон базируется на процессоре Snapdragon 685 и имеет AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Камера на 50 МП и аккумулятор на 5000 мАч делают его выгодным предложением по своей цене.

Также в топ-10 вошли POCO F6 Global Version, POCO M5s, Xiaomi Redmi Note 12S, Realme 12 Pro Plus и OnePlus 12 Global Version. Эти модели различаются по характеристикам, но все они популярны благодаря неплохому сочетанию производительности и цены.