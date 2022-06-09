Смех, да и только: смотрите какие гигантские рамки получил смартфон возрождённой LeEco

Теперь же в сети появилось первое «живое» фото новинки. И оно, к огромному сожалению, сильно отличается от рекламных постеров. Если на официальных изображениях перед нами предстаёт полноценный аналог iPhone 13, то на деле всё куда более печально.

Чего только стоят рамки вокруг дисплея аппарата. Они получились настолько огромными, что не совсем понятно, зачем LeTV стала использовать «чёлку» в дизайне смартфона — фронтальная камера спокойно могла бы уместиться непосредственно в рамке.