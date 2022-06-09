Смех, да и только: смотрите какие гигантские рамки получил смартфон возрождённой LeEco

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Смех, да и только: смотрите какие гигантские рамки получил смартфон возрождённой LeEcoИ ведь они это на полном серьёзе
В конце мая компания LeTV, которая ранее была известна под названием LeEco, представила свой новый бюджетный смартфон — LeTV Y1 Pro.
Теперь же в сети появилось первое «живое» фото новинки. И оно, к огромному сожалению, сильно отличается от рекламных постеров. Если на официальных изображениях перед нами предстаёт полноценный аналог iPhone 13, то на деле всё куда более печально.
Чего только стоят рамки вокруг дисплея аппарата. Они получились настолько огромными, что не совсем понятно, зачем LeTV стала использовать «чёлку» в дизайне смартфона — фронтальная камера спокойно могла бы уместиться непосредственно в рамке.
Напомним, что в основу Y1 Pro лёг чип TSMC Tiger Ben T310, при этом размер дисплея смартфона — 6,5 дюйма. Стоимость версии 4/32 ГБ — 75 долларов, 4/128 ГБ — 105 долларов, а 4/256 ГБ — 135 долларов.