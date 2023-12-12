Смесь iOS и Android: представлена российская ОС Аврора 5 с улучшенным интерфейсом

Смесь iOS и Android: представлена российская ОС Аврора 5 с улучшенным интерфейсомВыглядит очень симпатично
Компания «Открытая мобильная платформа» представила новую версию операционной системы Аврора 5.0 на мероприятии Rostelecom Tech Day в Москве.
Обновленная версия системы привнесла кардинальные изменения в интерфейс, создав уникальное сочетание функциональности, характерной для iOS и Android.
Аврора 5.0 была впервые показана на планшете KVADRA_T от компании Yadro. Разработчики утверждают, что для планшетов на этой ОС разработан собственный интерфейс, который принципиально отличается от версии для смартфонов.
Это подчеркивает стремление ОМП к созданию адаптивных и интуитивно понятного UI.
Устройства на базе Аврора 5.0 уже готовятся к выпуску. Часть из них будет доступна в розничной продаже. Павел Эйгес, генеральный директор ОМП, заверил, что для Аврора 4 будут выпускаться обновления в течение всего 2024 года, поддерживая текущих пользователей системы.