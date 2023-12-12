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17:15, 12 декабря 2023
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Смесь iOS и Android: представлена российская ОС Аврора 5 с улучшенным интерфейсом

Выглядит очень симпатично

Компания «Открытая мобильная платформа» представила новую версию операционной системы Аврора 5.0 на мероприятии Rostelecom Tech Day в Москве.

Обновленная версия системы привнесла кардинальные изменения в интерфейс, создав уникальное сочетание функциональности, характерной для iOS и Android.

Аврора 5.0 была впервые показана на планшете KVADRA_T от компании Yadro. Разработчики утверждают, что для планшетов на этой ОС разработан собственный интерфейс, который принципиально отличается от версии для смартфонов.

Смесь iOS и Android: представлена российская ОС Аврора 5 с улучшенным интерфейсом
© Хабр

Это подчеркивает стремление ОМП к созданию адаптивных и интуитивно понятного UI.

Устройства на базе Аврора 5.0 уже готовятся к выпуску. Часть из них будет доступна в розничной продаже. Павел Эйгес, генеральный директор ОМП, заверил, что для Аврора 4 будут выпускаться обновления в течение всего 2024 года, поддерживая текущих пользователей системы.

Источник:Хабр
Автор:Булат Кармак
Теги:
#операционная система
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#Россия
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