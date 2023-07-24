Смесь iPhone 14 Pro и Google Pixel: опубликованы первые фото недорогого смартфона Realme C51

Ожидается, что новинка будет дешевле модели Realme C53 и предложил интересные характеристики с необычным дизайном.

По данным инсайдеров, Realme C51 получит прямоугольные края и вырез под фронтальную камеру в форме «капли». При этом устройство также сможет похвастаться функцией Mini Capsule, похожей на функцию Dynamic Island в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Она сможет отображать информацию об использовании трафика, количестве шагов, состоянии зарядки и уведомления.