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07:43, 24 июля 2023
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Смесь iPhone 14 Pro и Google Pixel: опубликованы первые фото недорогого смартфона Realme C51

Выглядит и вправду интересно

Realme готовится к запуску нового смартфона в серии C, который получил название Realme C51.

Ожидается, что новинка будет дешевле модели Realme C53 и предложил интересные характеристики с необычным дизайном.

По данным инсайдеров, Realme C51 получит прямоугольные края и вырез под фронтальную камеру в форме «капли». При этом устройство также сможет похвастаться функцией Mini Capsule, похожей на функцию Dynamic Island в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Она сможет отображать информацию об использовании трафика, количестве шагов, состоянии зарядки и уведомления.

Смесь iPhone 14 Pro и Google Pixel: опубликованы первые фото недорогого смартфона Realme C51
© ITHome

Смартфон будет доступен в двух цветах: светло-синем и чёрном. Задняя панель имеет двухцветный дизайн, чем-то напоминающий линейку Google Pixel в первые годы существования серии.

Что касается спецификаций, то Realme C51 оснастят 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего накопителя. Аккумулятор смартфона будет иметь ёмкость 5000 мАч, будет и поддержка быстрой зарядки на 33 Вт. Другие характеристики пока неизвестны.

Ожидается, что цена новинки будет ниже, чем у Realme C53, который стоит около 11 тыс рублей.

Источник:ITHome
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