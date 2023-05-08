Сначала дизайн, теперь и характеристики: прозрачный Nothing Phone (2) практически полностью утёк в Сеть

Как это часто бывает, благодаря инсайдерам мы получили практически всю информацию о новинке задолго до анонса. Так, ожидается, что устройство будет представлять собой премиальный продукт с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и множеством других улучшений.

Согласно утечкам, Phone (2) получит 6,55-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и встроенным датчиком отпечатков пальцев.

Главная камера устройства получит 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и двумя дополнительными датчиками. Оперативной памяти будет от 8 до 12 ГБ (LPDDR5), а постоянной — от 128 до 256 ГБ (UFS 3.1).

Также сообщается о 5000 мАч аккумуляторе с быстрой зарядкой и поддержкой беспроводной зарядки, стерео динамиках и NFC.

А благодаря популярному интернет-источнику Бену Гескину у нас есть и изображение новинки. Его вы можете видеть выше.