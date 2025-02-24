Snapdragon 8 Elite 2 и аккумулятор на 7000 мА*ч: в сеть слили характеристики флагманского Vivo iQOO 15 Pro

Согласно свежей утечке, iQOO 15 Pro получит передовой чип Snapdragon 8 Elite 2, плоский OLED-дисплей с 2K-разрешением и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном.

Одним из главных преимуществ новинки станет аккумулятор ёмкостью 7000 мА*ч — редкость даже среди топовых смартфонов. Также известно, что Pro-версия получит перископический телеобъектив, тогда как стандартный iQOO 15 останется без него.

Любопытно, что бренд может пропустить название iQOO 14, так как цифра 4 считается несчастливой в ряде азиатских стран. Пока официального подтверждения нет, но утечки указывают на дебют iQOO 15 и iQOO 15 Pro в IV квартале 2025 года.