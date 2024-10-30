Snapdragon 8 Elite, 6100 мАч и тройная 50 Мп камера: Xiaomi 15 Pro представлен официально

Устройство может похвастаться 6.73-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K (3200 x 1440 пикселей) и поддержкой адаптивной частоты обновления от 1 до 120 Гц, обеспечивая высокую яркость до 3200 нит и защиту Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, которая на 30% прочнее в случае падений.

Производительность Xiaomi 15 Pro усиливает новая система охлаждения и архитектура HyperCore, а также операционная система HyperOS 2, которая оптимизирует управление питанием и поддерживает интеграцию с экосистемой Xiaomi.

По словам представителей бренда, камера — один из ключевых элементов смартфона: тройная система Leica с тремя 50-мегапиксельными сенсорами (основной, ультраширокоугольный и перископ) обеспечивает 5-кратный оптический и 10-кратный беспрерывный зум.

Устройство также поддерживает динамические фото и возможности спутниковой связи на расстоянии до 3.5 км через чип Surge T1S.

Xiaomi 15 Pro доступен в цветах Spruce Green, Rock Grey и White, а также в эксклюзивной версии Bright Silver. Цены начинаются с $742 за базовую модель и до $910 за версию с 1 ТБ.