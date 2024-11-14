Snapdragon 8 Elite и 144 Гц за $692: игровые флагманы Red Magic 10 Pro и 10 Pro+ представлены официально

Опубликовано 14 ноября 2024, 07:491 мин.
Snapdragon 8 Elite и 144 Гц за $692: игровые флагманы Red Magic 10 Pro и 10 Pro+ представлены официальноЦена особенно приятна
Компания Nubia официально представила игровые флагманы Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+.
Оба смартфона обладают мощной начинкой, включая чип Snapdragon 8 Elite и дисплей с частотой обновления 144 Гц. Главные отличия моделей касаются емкости батарей и скорости зарядки.
Red Magic 10 Pro+ оснащен аккумулятором на 7050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, а Red Magic 10 Pro — аккумулятором на 6500 мАч и зарядкой на 80 Вт.
Устройства получили плоский 6.85-дюймовый OLED-дисплей от BOE с разрешением 2688 x 1216 пикселей и пиковую яркость до 2000 нит.
В устройствах реализована система охлаждения на основе жидкого металла и вентилятор Hot Wheels.
Основная камера — 50 Мп, дополненная ультрашироким и макро-модулями, а фронтальная камера находится под экраном. Red Magic 10 Pro доступен от $692, Pro+ — от $830.