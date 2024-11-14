Snapdragon 8 Elite и 144 Гц за $692: игровые флагманы Red Magic 10 Pro и 10 Pro+ представлены официально

Оба смартфона обладают мощной начинкой, включая чип Snapdragon 8 Elite и дисплей с частотой обновления 144 Гц. Главные отличия моделей касаются емкости батарей и скорости зарядки.

Red Magic 10 Pro+ оснащен аккумулятором на 7050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, а Red Magic 10 Pro — аккумулятором на 6500 мАч и зарядкой на 80 Вт.

Устройства получили плоский 6.85-дюймовый OLED-дисплей от BOE с разрешением 2688 x 1216 пикселей и пиковую яркость до 2000 нит.