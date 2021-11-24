Snapdragon 8 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти: «слили» характеристики флагманского OnePlus 10 Pro

Судя по всему, нас ждёт по-настоящему топовый аппарат. Мало того, что он получит 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 5000 мАч, так ещё и базироваться смартфон будет на чипе Snapdragon 8 Gen 1. Предполагается, что именно так будет называться флагманский SoC от Qualcomm, который фигурировал в слухах как Snapdragon 898.

Также OnePlus 10 Pro приписывают 6,7-дюймовый QHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Такой же, правда, ранее уже использовался в OnePlus 9 Pro.

Что же до сроков анонса и релиза нового смартфона OnePlus, то точных сведений пока нет. Но по данным всё тех же интернет-инсайдеров, произойти это должно уже в ближайшие месяцы.