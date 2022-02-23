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Snapdragon 8 Gen 1 и 18 ГБ оперативной памяти дешевле 50 тысяч рублей — представлена глобальная версия Red Magic 7

И это за версию с 12 ГБ оперативной памяти!

Не успела Nubia толком наладить продажи своего игрового флагмана Red Magic 7 в Китае, как она анонсировала его глобальную версию.