Snapdragon 8 Gen 1 и 18 ГБ оперативной памяти дешевле 50 тысяч рублей — представлена глобальная версия Red Magic 7

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Snapdragon 8 Gen 1 и 18 ГБ оперативной памяти дешевле 50 тысяч рублей — представлена глобальная версия Red Magic 7И это за версию с 12 ГБ оперативной памяти!
Не успела Nubia толком наладить продажи своего игрового флагмана Red Magic 7 в Китае, как она анонсировала его глобальную версию.
Девайс, как и оригинальный вариант, получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 165 Гц. Отдельным бонусом для любителей поиграть будет скорость считывания сенсора — она составляет 720 Гц.
В основу смартфона лёг чип Snapdragon 8 Gen 1, ёмкость его аккумулятора составляет 4500 мАч, а вот быстрая зарядка слабее, чем у китайской версии — 65 Вт вместо 120 Вт.
Внезапно, Nubia не стала заламывать ценник на Red Magic 7. За версию 12/128 ГБ просят 629 долларов (49,8 тыс рублей), за версию 16/256 ГБ — 729 долларов (57,7 тыс рублей), а за вариант 18/256 ГБ — 799 долларов (63,3 тыс рублей).
Старт продаж смартфона намечен уже на 10 марта.
Источник: Red Magic