Snapdragon 8 Gen 1 и 4500 мАч: раскрыты характеристики доступного флагмана Galaxy S23 FE

Недавно была раскрыта полная спецификация этого доступного флагмана, а также предполагаемая дата выпуска.

Galaxy S23 FE представляет собой интересное сочетание: он будет частью линейки Galaxy S23, но получит характеристики от Galaxy S22.

Вместо новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 2, Samsung выбрала Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1. Основное отличие также заключается в камере: Samsung выбрала 50-мегапиксельный датчик, в отличие от базовой модели Galaxy S23.

В целом, грядущий аппарат напоминает прошлогодний Galaxy S22, но с некоторыми изменениями. Отметим, правда, что несмотря ни на что, Snapdragon 8 Gen 1 остаётся конкурентоспособным процессором.

Основной вопрос, который висит в воздухе, касается цены. Если Samsung установит цену ниже $700, это может сделать смартфон серьёзным конкурентом для Nothing Phone 2.